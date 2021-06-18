В Брянской области могут закрыть районы из-за коронавируса

В Брянской области из-за роста заболеваемости коронавирусом могут закрыть районы, как в первую волну закрывали город Сельцо. Об этом предупредил губернатор Александр Богомаз на заседании оперативного штаба.

По словам главы региона, сейчас в Сельцо больше всего привитый жителей и поэтому меньше заболевших.

- Меня настораживает тот факт, что многие районы не понимают важности вакцинации, и это - наглядная работа администрации, - сказал Александр Богомаз. - Для того чтобы сформировать к 1 октября коллективный иммунитет, нам нужно ежедневно прививать по пять тысяч человек! Чего вы ждете?

В Брянской области продолжает расти число заболевших. На 18 июня подтвердили 120 новых случаев инфекции, за сутки умерли пять человек. С 16 июня в регионе действуют новые ограничения.

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