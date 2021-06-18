Брянский оперштаб опубликовал видеоролик из реанимации ковидного госпиталя

Брянский оперативный штаб 17 июня в официальном телеграм-канале опубликовал видеоролик из реанимации коронавирусного госпиталя. В палатах лежат пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ.

В реанимации брянских больниц лежат 100 человек. Из них большинство, 67 пациентов, находятся на аппаратах ИВЛ. Всего в госпиталях находится больше 1200 брянцев с коронавирусом. На данный момент свободны порядка 300 коек. Это данные на 16 июня.

Таким способом жителей региона уговаривают сделать прививки от коронавируса. Так как на месте пациентов может оказаться любой. В третью волну заболевания, как ее уже окрестили, болеют более молодые люди, чем в первые две. Такую тенденцию связывают, в том числе с тем, что многие пенсионеры вакцинировались.

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