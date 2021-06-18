Фото: "ЧП и ДТП Брянск".

Жители Брянска просят привести в порядок парковку у детской поликлиники №2 в Советском районе. Весь проезд - в ямах и выбоинах. Машины не могут разъехаться, так как несколько лет назад закрыли сквозной проезд через парковку. Жалобу горожане написали в соцсетях.

Проезд на парковку со стороны переулка Трудового открыт не всегда.

Жалуются на плохое состояние дороги и пешеходы. По их словам, в дождь невозможно перейти через лужи.

- Я звонила и разговаривала с начальником дорожной службы, - написали в комментариях. - Он сказал, что поликлиника относится к министерству здравоохранения, ее территория уже который год не включена в список для ремонта.

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