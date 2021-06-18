В Брянске организатора накролаборатории приговорили к 18 годам колонии

В Брянске 39-летнего организатора нарколаборатории приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Осужденному придется заплатить штраф 300 тысяч рублей. Вердикт вынесли в Брянском областном суде, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что с августа по октябрь прошлого года злоумышленник изготавливал синтетические наркотики в доме в Карачевском районе. Недвижимость он приобрел специально для этих целей.

- Во время обыска полицейские изъяли лабораторное оборудование и химические реактивы, - говорят в пресс-службе надзорного ведомства. - А также больше 8 кг произведенных наркотических средств мефедрон и PVP. Часть из них уже была расфасована и подготовлена к сбыту.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».