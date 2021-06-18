Прокуратура потребовала оборудовать в Суземке площадки для выгула собак

Прокуратура потребовала оборудовать в поселке Суземка площадки для выгула домашних собак. Их нужно обозначить табличками и установить урны.

Исковое заявление в суд подали на районную администрацию. Суд требования прокурора удовлетворил, сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Кстати, таких площадок нет и в Брянске. Наказывать владельцев животных за выгул собак в неположенном месте некому. Эти функции исполняют чиновники администраций, но документы, удостоверяющие личность, могут требовать только полицейские. Поэтому выгул домашних животных остается на совести хозяев.

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