Жителя Брянска на 9 лет отправили в колонию за то, что зарезал знакомого

31-летнего жителя Брянска приговорили к 9 годам колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего и хранение наркотиков. Виновному ограничили на один год свободу. Приговор вынесли в Бежицком районном суде, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 29 декабря прошлого года обвиняемый после конфликта ударил своего знакомого не меньше восьми раз ножом. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Во время расследования установили, что мужчина приобрел крупную партию конопли и хранил у себя, не собираясь продавать.

- Приговор пока не вступил в законную силу, - говорят в прокуратуре.

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