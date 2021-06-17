81-летнего водителя мопеда врачам спасти не удалось. Фото: УГИБДД УМВД по Брянской области.

В Климовском районе в ДТП погиб 81-летний водитель мопеда. Авария произошла около половины одиннадцатого утра в четверг, 17 июня, на 3-м километре дороги Сачковичи-Старый Ропск-Брахлов.

Мужчина на мопеде выезжал с второстепенной дороги. Он не уступил дорогу и врезался в автомобиль «Лада Калина». За рулем машины была 57-летняя женщина. Она ехала со стороны села Старый Ропск в сторону Сачковичей.

Пенсионера госпитализировали с разными травмами. Но врачам не удалось спасти его. Мужчина умер в больнице. В ДТП ранения получил и 21-летний пассажир мопеда. Его тоже госпитализировали. И водитель, и пассажир мопеда ехали в застегнутых шлемах.

- В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, - рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области. - Состояние водителей на момент ДТП определит медицинская экспертиза.

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