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Общество17 июня 2021 18:05

В Брянске усиленно проверяют соблюдение масочного режима

На нарушителей составили протоколы
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске усилили проверки соблюдения масочного режима.

В Брянске усилили проверки соблюдения масочного режима.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске усилили проверки соблюдения масочного режима. В четверг, 17 июня, межведомственная комиссия провела очередной рейд. Обследовали магазины, кафе, салоны красоты, парикмахерские. Всего обошли 66 объектов.

- На нарушителей составили семь протоколов, - сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации. –Два административных документа выписали в Володарском районе, четыре - в Советском и один-в Фокинском. В Бежицком районе, где проверили 14 предприятий, нарушителей не выявили. Рейды проходят ежедневно.

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