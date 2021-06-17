В Брянске усиленно проверяют соблюдение масочного режима

В Брянске усилили проверки соблюдения масочного режима. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске усилили проверки соблюдения масочного режима. В четверг, 17 июня, межведомственная комиссия провела очередной рейд. Обследовали магазины, кафе, салоны красоты, парикмахерские. Всего обошли 66 объектов.

- На нарушителей составили семь протоколов, - сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации. –Два административных документа выписали в Володарском районе, четыре - в Советском и один-в Фокинском. В Бежицком районе, где проверили 14 предприятий, нарушителей не выявили. Рейды проходят ежедневно.

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