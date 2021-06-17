Двум брянцам за быт наркотиков грозит до 20 лет лишения свободы

В Брянске двое местных жителей на территории города сбывали наркотики. Во время следствия установили, что мужчины в конце 2020 года приняли предложение анонимного работодателя осуществлять в городе сбыт наркотического средства – соли. Они получали от «операторов» информацию о местонахождении наркотика, дозы которого впоследствии размещали в малолюдных местах, где их мог забрать покупатель.

Не прошло и двух месяцев, как деятельность фигурантов пресекли полицейские.

- Мужчинам предъявили обвинение по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой в крупном размере», – сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Им грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Расследование уголовного дела завершили и передали его в Бежицкий районный суд.

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