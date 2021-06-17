Поведут сплошные проверки автотранспорта во всех районах города. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянске с 18 по 21 июня автоинспекторы устроят облаву на пьяных водителей. В областном центре пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Поведут сплошные проверки автотранспорта во всех районах города, а также рейдовые мероприятия, в которых будут задействовано 12 дополнительных экипажей ДПС.В выявлении нетрезвых за рулем задействуют «скрытые патрули».

- Управление автомобилем в состоянии опьянения, равно как и отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, - предупреждают в ОГИБДД по городу Брянску. - Повторное подобное нарушение влечет уголовную ответственность, предусмотренную статьей 264.1 УК РФ, которая предусматривает лишение свободу на срок до двух лет.

Автоинспекторы просят горожан информировать их о водителях, которые управляют автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения по телефону дежурной части ГИБДД 74-71-02 или обращаться в ближайший наряд у ДПС.