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Общество17 июня 2021 17:22

В Брянске с 18 по 21 июня автоинспекторы устроят облаву на пьяных водителей

Задействуют «скрытые патрули»
Надежда ПЕТРУНИНА
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Поведут сплошные проверки автотранспорта во всех районах города.

Поведут сплошные проверки автотранспорта во всех районах города.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянске с 18 по 21 июня автоинспекторы устроят облаву на пьяных водителей. В областном центре пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Поведут сплошные проверки автотранспорта во всех районах города, а также рейдовые мероприятия, в которых будут задействовано 12 дополнительных экипажей ДПС.В выявлении нетрезвых за рулем задействуют «скрытые патрули».

- Управление автомобилем в состоянии опьянения, равно как и отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, - предупреждают в ОГИБДД по городу Брянску. - Повторное подобное нарушение влечет уголовную ответственность, предусмотренную статьей 264.1 УК РФ, которая предусматривает лишение свободу на срок до двух лет.

Автоинспекторы просят горожан информировать их о водителях, которые управляют автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения по телефону дежурной части ГИБДД 74-71-02 или обращаться в ближайший наряд у ДПС.