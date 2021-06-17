В Брянске на старом аэропорту вместо школы могут построить 16-этажный дом

В Брянске на территории старого аэропорта вместо школы на месте ангара могут построить 16-этажный дом. За разрешением на строительство пока никто не обращался, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Образовательное учреждение появится в 350 метрах от этого места. На улице Степной возникла проблема с земельными участками, которые невозможно перевести в муниципальную собственность. Школу планируют возводить в 2023-2024 годах. Кстати, на территории старого аэропорта запланировали еще одну, третью школу. Но о начале ее строительства пока ничего неизвестно.

- Проект планировки территории старого аэропорта по-прежнему сохраняет размещение широкого общественно-рекреационного пространства, - говорят в мэрии. - Зеленая пешеходная зона с местами отдыха пройдёт между улицами Олега Визнюка и Ивана Лысенко от Дворца единоборств до улицы Ильи Иванова.

Правда, на территории планируемого бульвара уже стоит строительный забор. Здесь собираются строить торговые площади.

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