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Общество17 июня 2021 16:50

В брянской области из-за ремонта закроют два железнодорожных переезда

Движение транспорта ограничат с 8.00 до 17.00
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянской области на двух железнодорожных переездах из-за ремонта ограничат движение.

В Брянской области на двух железнодорожных переездах из-за ремонта ограничат движение.

Фото: Анатолий ЯКИМОВ

В Брянской области на двух железнодорожных переездах из-за ремонта ограничат движение. Так, 18 и 21 июня на переезде 400 километр станции Синезерки продолжат асфальтировать проезжую часть.

С 22 по 25 июня работы по ремонту и асфальтировке дорожного покрытия проведут и на железнодорожном переезде 114 километр станции Белые Берега. Об этом 17 июня сообщили в службе корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.

На время ремонта с 8.00 до 17.00 проезд машин через указанные переезды ограничат. Транспорт будет ехать по одной полосе. Водителей просят планировать поездку заранее.

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