В брянской области из-за ремонта закроют два железнодорожных переезда

В Брянской области на двух железнодорожных переездах из-за ремонта ограничат движение.
Фото: Анатолий ЯКИМОВ
В Брянской области на двух железнодорожных переездах из-за ремонта ограничат движение. Так, 18 и 21 июня на переезде 400 километр станции Синезерки продолжат асфальтировать проезжую часть.
С 22 по 25 июня работы по ремонту и асфальтировке дорожного покрытия проведут и на железнодорожном переезде 114 километр станции Белые Берега. Об этом 17 июня сообщили в службе корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.
На время ремонта с 8.00 до 17.00 проезд машин через указанные переезды ограничат. Транспорт будет ехать по одной полосе. Водителей просят планировать поездку заранее.
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