С заботой об экологии региона

Фото:АО «Чистая планета»

В Жуковке на строящейся мусоросортировочной станции начался монтаж технического оборудования.

- Строительство ведется в рамках реализации национального проекта «Экология» и за счет средств регионального оператора по обращению с ТКО в Брянской области АО «Чистая планета». Мусоросортировочная станция будет обрабатывать в год 25 тысяч тонн отходов, что позволит снизить нагрузку на полигоны и отправлять извлеченные полезные фракции на вторичную переработку. Такое обращение с отходами направлено на сохранение окружающей среды и поддержание экологии региона. Работы ведутся под контролем специалистов и монтажниками компании-подрядчика ООО «Ржевмаш». Объект будет сдан в эксплуатацию в конце текущего месяца, - рассказал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.