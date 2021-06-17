Молоко и молочная продукция: требования безопасности и лабораторные исследования

Молоко – ценный пищевой продукт, содержащий более 100 питательных веществ, включая белки, жир, молочный сахар, минеральные вещества, фосфолипиды, органические кислоты, витамины, ферменты. Молоко незаменимо в рационе детей и подростков как в натуральном виде, так и в кисломолочной продукции, являясь решающим фактором в укреплении костного скелета и профилактики развития остеопороза.

Молоко как один из жизненно важных компонентов питания населения должно не просто присутствовать в рационе человека, но еще и отвечать предъявляемым к нему требованиям качества и безопасности.

Одним из документов, регламентирующих обязательное соответствие молока требованиям безопасности, является технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». Данный документ устанавливает обязательные для применения и исполнения требования безопасности к молоку и молочной продукции, выпускаемых в обращение на таможенной территории Таможенного союза, к процессам их производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, к маркировке и упаковке молока и молочной продукции для обеспечения их свободного перемещения.

ФГБУ «Брянская МВЛ» аккредитовано как в национальной системе аккредитации, так и в международной системе аккредитации DAkkS (Германия), выступая гарантом точности и достоверности проводимых исследований.

За период с 1 января по 31 мая текущего года в учреждение доставлены 11992 пробы молока и молочной продукции, по ним проведено 16137 исследований, включающих испытания по группам амфениколов, аминогликозидов, антибиотиков тетрациклиновой и цефалоспориновой группы, а также на микробиологические показатели. В ходе проведенных исследований выявлено 219 (1,8% от исследованных) образцов молока и молочной продукции, несоответствующих требованиям безопасности и качества.

За годы сотрудничества ФГБУ «Брянская МВЛ» с производителями и переработчиками молока выработана система взаимодействия, где решены вопросы по документальному сопровождению, по доставке проб в лабораторию, проведению комплексных исследований.