Брянский губернатор призвал жителей вакцинироваться от коронавируса

Брянский губернатор Александр Богомаз призвал жителей области сделать прививку от коронавируса. По словам главы региона, других способов победить болезнь нет.

В регионе наблюдают рост числа заболевших. Вновь открыли госпитали в горбольнице №2 в Володарском районе Брянска, в дятьковской больнице.

- На первое место выходит вакцинация, - говорит Александр Богомаз. - На сегодня вакцинировано 148 415 человек, но темпы вакцинации недостаточны.

Губернатор рассказал, что в первых рядах привился сам, вакцинировалась вся его семья. А также - все заместители.

- Привитые заболевают, но никто не умирает, - отметил Александр Богомаз. - В Брянской области есть примеры из правительства, из областной Думы, когда вакцинированные заболели. Заболели, но перенесли болезнь дома в легкой форме. В областном правительстве привиты 100% руководителей. Привиты все замы, все главы районов. Привит президент, привиты министры. Все идут и прививаются, и не для примера, а чтобы сохранить жизнь самому себе и избежать заражения окружающих.

В регионе открыты 66 прививочных пунктов.

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