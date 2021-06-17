Двух жителей Клинцов будут судить за продажу оружия времен войны

Двух жителей Клинцов будут судить за незаконные оборот оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны. 53-летнего местного жителя задержали на железнодорожной станции Клинцы при попытке продать армейский нож образца 1940 года.

Выяснилось, что двое приятелей зарабатывали себе на жизнь раскопками, восстановлением и продажей оружия.

- Сотрудники транспортной полиции вместе с бойцами СОБРа и во взаимодействии с региональным УФСБ России провели обыски по месту жительства и собственности данных граждан, - говорят в пресс-службе Брянской транспортной полиции. - У мужчин изъяли десять единиц огнестрельного оружия, пригодного к стрельбе, девять единиц основных частей огнестрельного оружия, четыре единицы холодного оружия.

Правоохранители обнаружили пистолет-пулемет Шпагина, пистолет конструкции Токарева ТТ, револьвер системы Нагана, пулемет MG-34, пулемет MG-42, карабин системы Маузера, пистолет Вальтер P38, пистолет Борхардт-Люгера, магазинную винтовку образца 1891/1930 годов и магазинную винтовку образца 1891 года.

Уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» передали для рассмотрения в суд.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».