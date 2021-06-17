Торги паями «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой» теперь доступны и в рамках вечерней сессии Мосбиржи

ФОТО: ВТБ.

Торги паями «ВТБ — Фонд Золото. Биржевой» (VTBG ETF) теперь можно совершать не только в ходе основной сессии Московской биржи, но и на вечерних торгах. Это расширит возможности инвестирования в физическое золото через фонд.

С начала года стоимость чистых активов (СЧА) «ВТБ — Фонд Золото. Биржевой» выросла вдвое и составила 2,6 млрд рублей по стоянию на 11 июня 2021 года.

ВТБ Капитал Инвестиции в ноябре 2020 года изменили стратегию фонда «ВТБ — Фонд Золото. Биржевой»: теперь его активы инвестируются в золото с физическим хранением в России (Банке ВТБ). В настоящее время чистая масса золота в фонде достигла 601,3 килограмма. Фонд предназначен для диверсификации рисков фондового рынка и получении потенциального дохода, привязанного к динамике цен на золото. Рекомендуемый минимальный срок инвестирования – от 1 года.

Расходы VTBG ETF (TER) составляют 0,66% годовых. Брокерская комиссия по сделкам с БПИФ ВТБ составляет 0% при операциях через Банк ВТБ. Купить и продать паи можно в один клик в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции. Инвестировать средства в «ВТБ — Фонд Золото. Биржевой» можно в рублях или долларах. Цена пая на бирже составляет порядка 1 рубля в настоящий момент и эквивалент в иностранной валюте. При владении фондом от трех лет инвестор может получить налоговый вычет.

«Мы видим растущий спрос на коллективные инвестиции в целом и на БПИФ в частности, поэтому стремимся расширить возможности по инвестированию в данные продукты. Кроме того, мы учитываем, что наша клиентская база и география присутствия растет. Объем клиентских активов под управлением ВТБ Капитал Инвестиции уже превысил 4 трлн руб., увеличившись на 18% с начала года. При этом наиболее активный рост приходится на сегмент физических лиц: их активы увеличились на 27,5%, до 2,3 трлн рублей. Наша цель сделать инвестиции доступными и удобными во всех часовых поясах России», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

Линейка ПИФов под управлением ВТБ Капитал Инвестиции достигла в мае текущего года 60 фондов. Чистое привлечение в паевые инвестиционные фонды за первые 5 месяцев 2021 года более чем в два раз превысило показатели аналогичного периода 2020 года: 31,2 млрд рублей против 14,6 млрд рублей. Стоимость чистых активов ПИФ выросла за год на 74% и превысила 200 млрд рублей по данным на 31 мая 2021 года. Доходы ВТБ Капитал Инвестиции за 5 месяцев 2021 года достигли 11,5 млрд рублей, что в 1,8 раз больше, чем за январь-май 2020 года.

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