В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 111 человек. Справились с инфекцией 73 жителя, сообщают в региональном оперативном штабе. Медики провели 1642 исследования на ковид-19. Зафиксировали четыре смертельных случая. Всего опасная инфекция унесла жизни 385 пациентов.

Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали у 417778 жителей. Среди них 67 иногородних. Выздоровели 40642 человека. Всего сделали 590048 тестов на COVID-19.

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