Житель Суражского района напал с ножом на сестру и избил дядю

26-летнего жителя Суражского района приговорили к 3,5 годам колонии общего режима за преступления против близких родственников. Брянца обвиняли по статьям "Разбой с применением предмета используемого в качестве оружия" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека", сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 8 ноября прошлого года пьяный молодой человек находился в доме в деревне Слище. Он схватил нож и, угрожая убийством, потребовал от сестры 200 рублей. Этих денег он так и не получил, так как за женщину вступился ее сожитель.

4 января пьяный брянец избил дядю. Травмы оказались серьезными и повлекли тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый уже был судим. Новый приговор пока не вступил в законную силу.

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