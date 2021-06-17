В ДТП в Выгоничах пострадал 5-летний пассажир мопеда

В дорожно-транспортном происшествии в брянском поселке Выгоничи пострадали 34-летний водитель и 5-летний пассажир мопеда "Альфа". Авария случилась в начале восьмого вечера на улице Калинина, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

38-летняя автомобилистка за рулем "Киа Спектра" ехала со стороны улицы Луговой в сторону переулка Калинина. При повороте налево она не пропустила мопед на перекрестке.

У водителя мопеда диагностировали перелом голени. У мальчика-пассажира - перелом бедренной кости. Обоих пострадавших госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.

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