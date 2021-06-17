На улице Объездной в Брянске заасфальтировали половину дороги

На перекрытом участке улицы Объездной в Брянске нижний слой асфальта положили со стороны "Аэропарка". Сейчас асфальтируют съезд. Со стороны Дворца единоборств кладут слой из щебня, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На улице на 95 процентов уложили ливневую канализацию. На 70 процентов закончили установку бордюров.

На участке улицы установили 60 процентов опор освещения и 30 процентов светильников.

Масштабный ремонт улицы идет на участке протяженностью 600 метров. Здесь дорогу расширят до шести полос.

Напомним, движение на Объездной обещают открыть к 21 июня. К этому времени на проезжей части должен быть уложен выравнивающий слой асфальта.

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