В Брянске новый корпус больницы №4 сдадут к 1 сентября 2021 года

Фото: пресс-служба Брянской городской администарции.

В Брянске новый корпус больницы №4, где сейчас располагается коронавирусный госпиталь, сдадут к 1 сентября 2021 года. Изначально планировали завершить стройку к декабрю. На объекте вдвое увеличили количество рабочих - с 50 до 100 человек, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- В трехэтажном здании разместятся сразу несколько отделений: гинекологии, челюстно-лицевой хирургии, операционный блок, - говорят в мэрии. - С действующей больницей новый корпус соединят отапливаемым переходом. Сейчас внутри и снаружи пристройки ведутся отделочные работы, укладывается плитка.

В стационаре больницы №4 лежат 243 коронавирусных пациента. Еще месяц назад в учреждении были госпитализированы 130-140 пациентов с ковидом.

Так как число пациентов стремительно увеличивается, приняли решение ускорить строительство.