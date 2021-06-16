В Брянской области за неделю продезинфицировали 55 объектов

В Брянской области дезинфицируют медицинскиех учреждения, предприятия и общественные объекты. За неделю силами пожарно-спасательных подразделений дезинфицировано 55 объектов общей площадью 56 тысяч 520 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Данные меры принимают для профилактики распространения коронавируса.

Всего по состоянию на 15 июня продезинфицировано 5 тысяч 574 здания и сооружений на общей площади 7 миллионов 296 тысяч 807 квадратных метров и 11 тысяч 081 единица техники.

Также продезинфицировали 23 медицинских учреждения в 14 муниципальных образованиях области. Обработали три автотранспортных, 15 крупнейших промышленных предприятий Брянска и 69 административных объектов по всей области. Также дезинфекцию проводят в образовательных учреждениях и на спортивных объектах.

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