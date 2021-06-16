Брянский спортсмен победил на межрегиональном турнире по настольному теннису

Брянец обыграл в полуфинале со счетом 3:1 мастера спорта Алексея Головинского, а в финале победил Алексея Богачева со счетом 3:0. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Брянский спортсмен Артем Кожевников победил на межрегиональном турнире памяти Александра Твардовского по настольному теннису. Больше 20 лет ни одному из брянских теннисистов не удалось стать чемпионом в мужском взрослом разряде.

Брянец обыграл в полуфинале со счетом 3:1 мастера спорта Алексея Головинского, а в финале победил Алексея Богачева со счетом 3:0.

Всего в турнире участвовали 15 брянских спортсменов. Некоторым из них не хватило одной победы до медали, сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

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