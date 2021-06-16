В Брянске задержали маршрутку с неисправным рулевым управлением

Маршрутчика привлекли к административной ответственности, а такси отправили на штрафстоянку. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске автоинспекторы задержали маршрутку с неисправным рулевым управлением. Провели диагностику. Полицейские установили, что водитель знал о неисправности, но все равно выходил на маршрут и привозил пассажиров. Маршрутчика привлекли к административной ответственности, а такси отправили на штрафстоянку, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

В областном центре с 15 по 17 июня проводяя оперативно-профилактическую операцию «Автобус». В первый день автоинспекторы пресекли 25 случаев нарушения правил дорожного движения, допущенных водителями автобусов, в том числе и маршруток . Самое распространенное нарушение - это нарушение правил перевозки пассажиров, в частности, движение с открытой дверью. А также управление автобусами при наличии неисправностей, когда использование транспортных средств запрещена

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».