ВТБ Private Banking предлагает инвестиции в эксклюзивные бриллианты

Фото: ВТБ.

Премиальные клиенты банка смогут на особых условиях приобрести бриллианты гарантированного качества у непосредственного производителя АК «АЛРОСА», а также участвовать в закрытых предпоказах и аукционах со стартовыми ценами.

Ранее приобретать драгоценные камни могли только профессиональные участники оптового рынка – компания реализовывала подобные бриллианты исключительно через международные профессиональные аукционы. Сейчас VIP-клиентам банка стали доступны лучшие бриллианты из эксклюзивной коллекции программы ALROSA Diamond Exclusive, в которой представлены драгоценные камни от крупных бесцветных до редких фантазийных цветов. Кроме того, компания АК «АЛРОСА» готова оказать содействие VIP-клиентам банка в реализации своих изделий на вторичном рынке.

«Мы рады развивать сотрудничество с одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира. Сегодня альтернативными инвестициями интересуется примерно от 7 до 10% клиентов ВТБ Private Banking. Один из трендов, которые мы отмечаем – инвестиции в бриллианты, поскольку они обладают высокой ликвидностью, а значит дают возможность диверсифицировать риски портфеля», - отметил старший вице-президент банка ВТБ, руководитель Private Banking Дмитрий Брейтенбихер.

«Развитие сотрудничества между ВТБ Private Banking и АЛРОСА, прежде всего, происходит в области инвестиций в бриллианты. Клиенты ВТБ Private Banking имели возможность первыми опробовать этот вид инвестиций. Они не только приобретали бриллианты АЛРОСА, но и уже реализовывали их на наших аукционах с прибылью», - сказала советник генерального директора АЛРОСА Елена Суховеева.

Лицензия №1000.