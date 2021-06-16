Брянца приговорили к 9 годам колонии по делу о мумии

В Брянске суд вынес приговор по делу о мумии, найденной в Бежицком районе в декабре прошлого года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянске суд вынес приговор по делу о мумии, найденной в Бежицком районе в декабре прошлого года. По статье «Убийство» ответит 64-летний местный житель.

В суде установили, что пьяный мужчина находился в своей квартире, расположенной в доме по улице Дятьковской в Бежицком районе. Он выпивал вместе со своей 44-летней знакомой. Обвиняемый неоднократно ударил женщину кухонным ножом в шею и живот. Она умерла на месте происшествия.

Труп мужчина хранил в своей квартире. В декабре 2020 года он завернул тело погибшей в полиэтилен и вынес к мусорным контейнерам недалеко от места своего проживания.

- Суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, -сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.-Приговор в законную силу не вступил.

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