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Общество16 июня 2021 11:13

В Брянской области еще один пациент скончался от коронавируса

Общее число умерших составило 381 человек
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области еще один пациент скончался от коронавируса за прошедшие сутки. Общее число умерших брянцев составило 381 человек. Такие данные 16 июня опубликовали в оперативном штабе.

За сутки болезнь диагностировали у 105 жителей. Выздоровели 73 пациента. Медработники провели 1095 тестов на инфекцию.

Общее число заболевших на 16 июня равно 41667 брянцев. Из них справились с инфекцией 40565 пациентов. Прививку сделали больше 146 тысяч жителей.

В Брянской области с 16 июня из-за роста заболеваемости вернули ряд ограничений из-за коронавируса.

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