В Брянске двоим наркозакладчикам грозит 15 лет лишения свободы

В Брянске в парке «Соловьи» полицейские задержали 29-летнего наркозакладчика из Трубчевска. Молодого человека в состоянии наркотического опьянения поймали с поличным при попытке сделать очередные «закладки» с синтетическим наркотиком.

Месяцем раньше здесь же поймали 25-летнего жителя Брянска. Он также был под действием наркотиков . А в «Соловьми» пришел , чтобы забрать очередную дозу. Во время досмотра у него нашли изъяли сверток с наркотиками.

На территории парка задержали и 27-летнего брянца. Тот признался, что, используя для связи популярный мессенджер, он получал оптовые партии наркотика, разовые дозы которого размещал для покупателей в укромных местах Брянска, а также в парке «Соловьи». При личном досмотре молодого человека правоохранители изъяли подготовленные для дальнейшего сбыта 20 полимерных свертков с наркотиком мефедроном общим весом 24 грамма.

- Фигурантов привлекут к ответственности за незаконное хранение и покушение на распространение наркотических средств, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.- Двоих задержанных заключили под стражу. По решению суда их могут приговорить к лишению свободы на срок до пятнадцати лет.

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