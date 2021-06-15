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Общество15 июня 2021 17:43

Брянский конный клуб «Казачок» планируют перевезти в Отрадное

Сейчас он находится недалеко от городской набережной
Надежда ПЕТРУНИНА
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Жителей Брянска волнует вопрос местонахождения конного клуба.

Жителей Брянска волнует вопрос местонахождения конного клуба.

Фото: Антон ФОКИН

Брянский конный клуб «Казачок» планируют перевезти в микрорайон Отрадное. Он сейчас находится за понтонным мостом, недалеко от городской набережной. В настоящее время там строят новою дорогу, которая соединит Фокинский и Володарский районы.

Жителей Брянска волнует вопрос местонахождения конного клуба.

- В настоящее время конный клуб находится на прежнем месте, сместившись немного ближе к лесу, - сообщили в управление физической культуры и спорта Брянской области.- В будущем планируется переезд в микрорайон Отрадное.

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