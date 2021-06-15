Пьяный брянец устроил ДТП и покалечил автоинспектора

Пьяный брянец не остановил машину по требованию автоинспектора. Фото: пресс-служба СУ СК России по Брянской области.

24-летний житель Брянского района устроил ДТП и покалечил сотрудника ДПС. На водителя завели уголовное дело.

Следователи установили, что 11 июня около трех часов ночи пьяный молодой человек ехал на автомобиле «Шкода». Он не подчинился требованию автоинспектора об остановке.

Когда сотрудник ДПС подошел к автомобилю и схватился за переднюю дверь, автомобилист поехал и врезался в машину, припаркованную у обочины. Из-за действия нарушителя автоинспектор сломал голень на левой ноге.

- Подозреваемому предъявили обвинение в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, - сообщают в СУ СК России по Брянской области. -. Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжают.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».