Максим Кондарусь пропал 15 мая. Фото: "Лиза Алерт".

В Брянской области ищут пропавшего 37-летнего Максима Кондаруся. Он пропал в Новозыбкове, сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт». С 15 мая его местонахождения неизвестно.

Мужчина внешне выглядит так: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серые. В чем был одет неизвестно. У пропавшего нет верхних зубов, на теле-татуировки. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Он может находиться и в вашем районе.

Всех, кто что-то знает о его местенахождения, просят позвонить по телефону 8 (800)-700-54-52 или 112.

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