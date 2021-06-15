Задержанный рейс из Калининграда в Брянск перенесли на 16 июня

Задержанный рейс из Калининграда в Брянск перенесли на среду, 16 июня. Фото: "РусЛайн".

Задержанный рейс из Калининграда в Брянск перенесли на среду, 16 июня. Из Калининграда самолет вылетит в 10.45. В областном центре его ожидают в 13.50. сообщили в неофициальной группе брянского аэропорта ВКонтакте.

Напомним, в Брянске утром во вторник, 15 июня, задержали авиарейс из Калининграда. Вылет должен был состоятся в 14.15.

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