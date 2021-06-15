В Брянске на два дня отменят троллейбус №2 из-за строительства кольца на Московском

В Брянске из-за строительства кольца на проспекте Московском на два дня отменят троллейбус №2. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Брянске из-за строительства кольца на проспекте Московском отменят троллейбус №2. Транспорт не будет ходить по маршруту 16 и 17 июня, сообщают в троллейбусном управлении.

Горожан просят с понимание отнестись к ситуации.

Напомним, в Фокинском районе Брянска с 3 июня начали строить кольцевую развязку на проспекте Московском. Работы ведут на участке дороги в районе гипермаркета «Метро», в месте примыкания новой объездной Брянск II - Брянск-I к проспекту Московскому.

До 30 июня на указанном участке Московского проспекта ограничат движение транспорта. На проспекте Московском в Фокинском районе оставят одну полосу для движения в сторону второго Брянска. Новое ограничение начнет действовать с 16 июня, когда стартует второй этап работ на разворотном кольце.

До этого в Сторону Советского района водители ехали по одной полосе. Теперь на этом направлении оставят две полосы для движения.

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