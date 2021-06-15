В Брянске пропал 36-летний Павел Золотарв. Фото: "Лиза Алерт".

В Брянске ищут пропавшего 26-летнего Павла Золотарева. Он 22 мая ушел из дома в Фокинском районе в неизвестном направлении. С этого дня его местонахождение неизвестно, сообщают 15 июня в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, волосы русые, глаза карие. На руке татуировка. Был одет в темно-зеленой футболке, серо-розовые шорты, черные шлепки. Молодой человек нуждается в медицинской помощи. Он может находиться и в вашем районе.

Всех, кто что-то знает о его местенахождения, просят сообщить по телефону 8 (800)-700-54-52 или 112.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».