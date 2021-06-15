В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 104 человека. Справились с заболеванием 60 пациентов. Зарегистрировали еще два смертельных случая. Всего опасная инфекция унесла жизни 380 жителей региона. Медики выполнили 336 исследований на выявление коронавирусной инфекции.

Всего с начала пандемии в регионе ковид-19 подтвердили у 41562 человек. Среди них 67 иногородних. Выздоровели 40492 человека, сообщили в оперативном штабе региона 15 июня. Общее количество тестов на коронавирус составило 587311.

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