В Брянской области на переезде у станции Синезерки из-за ремонта ограничат движение транспорта. Фото: Анатолий ЯКИМОВ

В Брянской области 16 и 17 июня ограничат движение на переезде у станции Синезерки. В эти дни с 8.00 до 17.00 движение машин будет возможно только по одной полосе. Об этом во вторник, 15 июня, сообщили в Службе корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.

Ограничение движение связано с ремонтом и асфальтированием дорожного покрытия в зоне, которую обслуживают железнодорожники. Водителей просят за ранее планировать свой маршрут.

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