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Общество15 июня 2021 10:28

В Брянске росгвардейцы задержали фальшивомонетчика

Тревожная кнопка сработала в букмекерской конторе
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске росгвардейцы задержали фальшивомонетчика. Сигнал «Тревога» сотрудники вневедомственной охраны получили во время патрулирования. Он раздался из букмекерской конторы на улице Нахимова.

Мужчину поймали при попытки совершить мошеннические действия денежной купюрой номиналом две тысячи рублей. Ее подлинность вызывала сомнение. Работники конторы нажали тревожную кнопку.

- Сотрудники Росгвардии задержали фальшифомонетчика и передали полицейским для дальнейшего разбирательства, - сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

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