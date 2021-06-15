ДТП на Флотской в Брянске обошлось без пострадавших

Фото: "ЧП и ДТП Брянск".

ДТП на улице Флотской в Брянске обошлось без пострадавших.

- Участники аварии за медицинской помощью не обращались, - говорят в УГИБДД по Брянской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около пяти часов вечера в понедельник, 14 июня. По предварительным данным, водитель "Лады Гранта" ехал в сторону улицы Литейной. При повороте налево автомобилист не уступил дорогу и столкнулся с "Инфинити", которая двигалась по встречной полосе.

От удара иномарку отбросило на бордюр и на автомобиль "Шевроле Нива", который двигался в ту же сторону. "Инфинити" перевернулась и загорелась. Пожар потушили до приезда спасателей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».