В Брянске водитель иномарки сбил 35-летнего велосипедиста

Фото: "ЧП и ДТП Брянск".

В Брянске водитель "Мицубиси Аутлендер" сбил 35-летнего велосипедиста. ДТП случилось в начале седьмого вечер в понедельник, 14 июня, на улице Дуки, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Автомобилист, ехавший в сторону Бежицы поворачивал налево на улицу Малыгина. Он сбил велосипедиста, который двигался у правого края дороги навстречу машине.

У пострадавшего диагностировали ушиб колена. Велосипедиста отпустили домой, назначив лечение.

Водитель был трезвым в момент ДТП.

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