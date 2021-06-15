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Происшествия15 июня 2021 8:57

В Десне под Брянском утонул 15-летний подросток

Трагедия случилась вечером 14 июня
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

На реке Десне в Брянском районе утонул 15-летний подросток. Трагедия случилась вечером в понедельник, 14 июня, неподалеку от Сельцо.

- В 20.30 дежурному МЧС поступило сообщение о том, что водолазы подняли из воды тело несовершеннолетнего, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Обстоятельства и причина гибели устанавливаются.

Школьник купался на необорудованном пляже.

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