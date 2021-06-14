В Брянске возле городской больницы №1 приземлился вертолет санавиации

В Бежицком районе Брянска на территории городской больницы №1 приземлился вертолет санавиации. Фото: vk.com, "Типичный Брянск"

В Бежицком районе Брянска на территории городской больницы №1 приземлился вертолет санавиации. Горожане его заметили вечером в понедельник. 14 июня. Фотогравии они опубликовали в соцсети в одной из групп.

Очевидцы предполагают, что в медучреждение срочно доставили пациента. Официальной информации об этом пока нет.

Напомним, в Брянской области действует один вертолет санавиации. Он доставляет пациентов в областной центр из районов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».