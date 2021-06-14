В сети появился момент ДТП в Брянске на улице Флотской

В сети опубликовали видео ДТП в Брянске на улице Флотской. Фото:vk.com, скриншот видео.

В сети опубликовали видео ДТП в Брянске на улице Флотской. На нем видно, как один автомобиль стал поворачивать или разворачиваться, когда легковушка на встречной полосе, уходя от столкновения, врезалось в попутный автомобиль. Пользователи отметили высокую скорость одного из участников аварии.

Напомним, в понедельник, 14 июня в Бежицком районе Брянска на улице Флотской столкнулись три легковых автомобиля. Одна машина загорелась. Известно о двоих пострадавших.

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