В Брянской области больше 6,4 тысяч жителей обладают званием «Почетный донор»

В Брянской области больше 6,4 тысячи жителей получили звание «Почетный донор». Из них 3 тысячи 546 человек проживают в областном центре. Об этом во Всемирный день донора крови, 14 июня, сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

В качестве добровольцев в донорском движении участвуют представители различных организаций, сотрудники правоохранительных органов и ведомств, молодежные активисты. Врачи-гематологи считают, что каждый третий житель планеты хотя бы раз в жизни нуждается в донорской крови.

Чтобы получить звание «Почетный донор», нужно выполнить одно из условий. Например, 40 раз сдать цельную кровь, также можно сдавать ее элементы, плазму.

Для почетных доноров законодательно установили перечень льгот и единовременную выплату. Ежегодная денежную выплата начисляется раз в год и подлежит ежегодной индексации. В 2021 году ее сумма составит 15 тысяч109,5 рубля.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».