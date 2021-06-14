В Брянской области за сутки от коронавируса умерли еще два человека. Всего опасная инфекция унесла жизни 378 брянцев, сообщают 14 июня в региональном оперативном штабе.

За сутки коронавирус выявил у 99 жителей. Справились с заболеванием 66 человек. Медики провели 300 исследований на инфекцию.

Всего с начала пандемии ковид-19 подтвердили у 41458 человек. Среди них 67 иногородних.

Вылечились 40432 жителя области. В медицинских лабораториях выполнили 586975 тестов на CОVID-19.

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