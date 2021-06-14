В брянских Чайковичах при пожаре в жилом доме пострадал человек

В брянских Чайковичах загорелся жилой дом. Фото: vk.com, "Тревожный Брянск".

В Бежицком районе Брянска в поселке Чайковичи на пожаре пострадал человек. ЧП произошло в воскресенье, 13 июня. По всей площади горел жилой дом.

Информация о возгорании на пульт оперативного дежурного МЧС поступила в 22.05. вызов выезжали три пожарных машины.

- Пожар ликвидировали в 22.49, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Брянской области. - Пострадал один человек. Причину возгорания устанавливают.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».