В брянском Новозыбкове автоинспекторы поймали пьяного водителя легковушки

В брянском Новозыбкове утром 14 июня автоинспекторы задержали пьяного водителя на легковой машине. Его остановили на автомобиле «Фольсваген Пассат» на улице Ленина около дома 89.

На 32-летнего мужчину составили протокол. А машину отправили на штрафстоянку, сообщают в Госавтоинспекции. Сотрудники ГИБДД Новозыбкова просят жителей области сообщать по поводу пьяных водителей по телефонам: 8(48343 ) 3-35-11 или 102.

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