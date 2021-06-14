В Брянске жители улицы Красноармейской требуют отремонтировать дорогу

"Невозможно ни ездить, ни ходить!" - возмущаются жители улицы Красноармейской. Фото: vk.com, "Типичный Брянск".

В Советском районе Брянска жители домов по улице Красноармейской просят отремонтировать испещренную ямами дорогу. Горожане жалуются на проблемный участок между домами №168 и №160Б. Его фотографии они опубликовали 13 июня в соцсети в одной из групп.

- Невозможно ни ездить, ни ходить! - возмущаются жители улицы Красноармейской.- И так в любое время года! Разбиты и подъезды к домам, и детским садикам.

Горожане очень надеются, что ответственные службы обратят внимание на проблему. И в ближайшее время найдут пути ее решения.

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