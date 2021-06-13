В Жуковском районе при столкновении байка и микроавтобуса пострадали три человека. ДТП случилось около девяти часов утра в субботу, 12 июня, на 1-м километре дороги Жуковка-Ржаница, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

28-летний водитель спортинвентаря "Мотоленд" без водительских прав поворачивал налево и не уступил дорогу автомобилю "Форд Транзит".

В автоаварии пострадал 61-летний водитель "Форда" и 62-летняя пассажирка микроавтобуса. Автомобилиста госпитализировали с сотрясением головы и раной на голове. У пенсионерки диагностировали перелом грудины, рану головы. Ее тоже положили в больницу.

Тяжелые травмы получил и водитель спортинвентаря. Его госпитализировали с сочетанной травмой, сотрясением мозга и переломом ноги.