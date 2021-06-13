Двор превращается в озеро после каждого дождя.
Фото: Марина АНТОНОВА
Жители центра Брянска пожаловались на разбитый двор. Сплошные ямы и лужи, неблагоустроенные площадки находятся у дома №45 на улице Дуки.
Пенсионерам такие препятствия не преодолеть.
Фото: Марина АНТОНОВА
- В доме живут, в основном, пенсионеры, - рассказала "КП" местная жительница. - После дождя невозможно выйти из подъезда - сразу попадаешь в глубокую лужу. Пожилым людям и так сложно перемещаться - многие ходят с палочкой. Получается, нас вынуждают сидеть дома.
Управляющая компания на жалобы жителей не реагирует. С 2015 года дом обслуживает УК «Жилспецсервис».
Качели на детской площалке сломаны.
Фото: Марина АНТОНОВА