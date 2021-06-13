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Общество13 июня 2021 11:36

Жители центра Брянска пожаловались на разбитый двор

Пожилым людям тяжело выйти из подъезда после дождя
Марина АНТОНОВА
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Двор превращается в озеро после каждого дождя.

Двор превращается в озеро после каждого дождя.

Фото: Марина АНТОНОВА

Жители центра Брянска пожаловались на разбитый двор. Сплошные ямы и лужи, неблагоустроенные площадки находятся у дома №45 на улице Дуки.

Пенсионерам такие препятствия не преодолеть.

Пенсионерам такие препятствия не преодолеть.

Фото: Марина АНТОНОВА

- В доме живут, в основном, пенсионеры, - рассказала "КП" местная жительница. - После дождя невозможно выйти из подъезда - сразу попадаешь в глубокую лужу. Пожилым людям и так сложно перемещаться - многие ходят с палочкой. Получается, нас вынуждают сидеть дома.

Управляющая компания на жалобы жителей не реагирует. С 2015 года дом обслуживает УК «Жилспецсервис».

Качели на детской площалке сломаны.

Качели на детской площалке сломаны.

Фото: Марина АНТОНОВА