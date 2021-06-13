Двор превращается в озеро после каждого дождя. Фото: Марина АНТОНОВА

Жители центра Брянска пожаловались на разбитый двор. Сплошные ямы и лужи, неблагоустроенные площадки находятся у дома №45 на улице Дуки.

Пенсионерам такие препятствия не преодолеть. Фото: Марина АНТОНОВА

- В доме живут, в основном, пенсионеры, - рассказала "КП" местная жительница. - После дождя невозможно выйти из подъезда - сразу попадаешь в глубокую лужу. Пожилым людям и так сложно перемещаться - многие ходят с палочкой. Получается, нас вынуждают сидеть дома.

Управляющая компания на жалобы жителей не реагирует. С 2015 года дом обслуживает УК «Жилспецсервис».